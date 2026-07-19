Машина загорелась на МКАД в результате ДТП

Автомобиль загорелся на 48-м километре МКАД в результате аварии. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло в районе съезда №47, на внешней стороне.

"Автомобиль совершил наезд на разделительный буфер, после чего опрокинулся и загорелся", – сказано в сообщении.

Оперативные службы города работают на месте случившегося. Движение в районе аварии не затруднено. Все подробности ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в Подмосковье легковой автомобиль столкнулся со служебным мотоциклом. В результате случившегося погиб инспектор ДТС.