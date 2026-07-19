Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 09:23

Происшествия

ВС РФ за ночь сбили 140 украинских дрона над регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь с 16 на 17 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 140 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Их удалось нейтрализовать над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Воронежской, Ростовской областям, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Дежурные средства ПВО работали в период с 20:00 18 июля до 08:00 19 июля.

Ранее Минобороны РФ сообщало о массированном ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. В частности, удалось поразить предприятие "Артем", которое производит системы управления для ракет FР-5 "Фламинго".

Читайте также


происшествия

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика