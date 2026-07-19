ВС РФ за ночь сбили 140 украинских дрона над регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь с 16 на 17 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 140 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Их удалось нейтрализовать над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Воронежской, Ростовской областям, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Дежурные средства ПВО работали в период с 20:00 18 июля до 08:00 19 июля.

Ранее Минобороны РФ сообщало о массированном ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. В частности, удалось поразить предприятие "Артем", которое производит системы управления для ракет FР-5 "Фламинго".