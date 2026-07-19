ВС России ударили по логистическому центру в Днепропетровске

Фото: МАХ/"Минобороны России"

ВС РФ с помощью "Герани-4 сикер" ударили по логистическому центру в Днепропетровске. Об этом заявили в Минобороны России и показали соответствующие кадры.

"Кадры объективного контроля нанесения 18 июля удара по логистическому центру в Днепропетровске с применением БПЛА "Герань-4 сикер"", – сказано в сообщении.

Ведомство уточнило, что цель была поражена.

Ранее стало известно о том, что российская армия нанесла удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на территории порта "Южный" в Одесской области. Они предназначались для ВСУ.