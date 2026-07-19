19 июля, 08:16Политика
ВС России ударили по логистическому центру в Днепропетровске
Фото: МАХ/"Минобороны России"
ВС РФ с помощью "Герани-4 сикер" ударили по логистическому центру в Днепропетровске. Об этом заявили в Минобороны России и показали соответствующие кадры.
"Кадры объективного контроля нанесения 18 июля удара по логистическому центру в Днепропетровске с применением БПЛА "Герань-4 сикер"", – сказано в сообщении.
Ведомство уточнило, что цель была поражена.
Ранее стало известно о том, что российская армия нанесла удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на территории порта "Южный" в Одесской области. Они предназначались для ВСУ.