Собянин сообщил о ликвидации уже восьми беспилотников, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Нейтрализована атака еще трех дронов, которые днем в воскресенье, 19 июля, летели в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Ранее силы ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву.

Для обеспечения безопасности полетов аэропорты Внуково и Домодедово стали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В Росавиации объяснили, что такое решение принято из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

