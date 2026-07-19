19 июля, 13:09Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже восьми беспилотников, летевших на Москву
Фото: MAX/"Минобороны России"
Нейтрализована атака еще трех дронов, которые днем в воскресенье, 19 июля, летели в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.
Ранее силы ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву.
Для обеспечения безопасности полетов аэропорты Внуково и Домодедово стали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.
В Росавиации объяснили, что такое решение принято из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.