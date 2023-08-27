Эксперты сферы городского хозяйства прочитают лекции на площадке МУФ в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы выступят на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках". Они прочитают лекции о благоустройстве, экологии, раздельном сборе отходов и о других аспектах жизни мегаполиса.

В комплексе городского хозяйства Москвы работают почти 500 тысяч специалистов. Они отвечают за разные сферы: ресурсоснабжение, комплексное благоустройство общественных пространств, капитальный ремонт зданий, озеленение городских пространств, содержание приютов для безнадзорных животных, реализацию программы раздельного накопления отходов и другие направления. В рамках Московского урбанфорума они поделятся с москвичами своими знаниями.

Лекция о раздельном сборе отходов в городе пройдет на площадке в "Лужниках" 30 августа. Специалисты расскажут о двухконтейнерной системе сортировки мусора и покажут, как голосовой помощник помогает правильно разделять отходы.

По четвергам перед москвичами будет выступать специалист по внутридомовому газовому оборудованию Татьяна Киселева – ветеран газового хозяйства Москвы. В рамках лекции "Газовая безопасность в быту" Татьяна ответит на вопросы, больше всего волнующие жителей газифицированных квартир.

Для юных гостей Московского урбанфорума разработали отдельную программу. Каждые выходные на площадке в "Лужниках" детей встречают герои сериала "Фиксики". Они проводят для ребят уроки электробезопасности. Помимо этого, каждый день юных гостей площадки форума в "Лужниках" ждут интерактивные игры и квесты.

Ранее сообщалось, что площадки Московского урбанистического форума посетили уже 3,5 миллиона человек. На площадке в "Лужниках" посетители могут узнать об инфраструктурных проектах, меняющих столицу. Посетители увидят достижения столицы в самых разных сферах, включая цифровые технологии, городское хозяйство и благоустройство, промышленность, культуру. На этой локации проходят концерты и мастер-классы. По пятницам и субботам на сцене у Малой спортивной арены проходят ночные дискотеки с участием российских звезд.