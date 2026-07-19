Беспилотники ВСУ атаковали 2 танкера на нефтетерминале КТК в Черном море

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Два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консоциума (КТК) в Черном море подверглись атаке БПЛА. Об этом сообщила компания.

Все произошло 19 июля в момент погрузочных операций. Речь идет о танкерах под флагами Либерии и Маршалловых островов – Asia и Nissos Ios соответственно.

Как уточнили в компании, на борту находятся международные экипажи. Никто не пострадал, разлива нефти удалось не допустить. При этом погрузку топлива пришлось приостановить.

Ранее на этой неделе атака произошла на нефтеналивное судно Nordic Zenith в Черном море. Оно находилось рядом с терминалом КТК.