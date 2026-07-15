15 июля, 08:15Политика
ВС РФ нанесли удары по портам Украины, используемым в интересах ВСУ
Фото: MAX/"Минобороны России"
Вооруженные силы России в ночь на 15 июля нанесли удары по украинским портам, используемых в интересах доставки грузов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В частности, российские силы поразили инфраструктурные объекты в портах Одессы и Черноморска, которые использовались для разгрузки горюче-смазочных материалов ВСУ. Также ВС РФ поразили емкости с ГСМ и цеха по производству и сборке дронов.
Кроме того, в украинских портах Черноморск и Днепро-Бугский поражены четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ.
Ранее ударные БПЛА российских сил атаковали еще три сухогруза на рейде порта Одесса. При этом в порту Южный Одесской области удалось поразить пять резервуаров с топливом для украинских военных и объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки ГСМ.