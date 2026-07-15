Эксперт Лунев: критическое мышление является одним из ключевых навыков для молодежи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Одним из ключевых навыков для современной молодежи является критическое мышление, заявил в беседе с Москвой 24 руководитель группы обучения информационной безопасности компании "Яндекс" Александр Лунев.

15 июля отмечается Всемирный день навыков молодежи. В этом году его тема – "Навыки для общего будущего". Как отметил Лунев, на сегодняшний день недостаточно просто уметь пользоваться современными технологиями.

"Когда ответы на многие вопросы можно получить за несколько секунд с помощью нейросетей, особенно важно сохранять способность самостоятельно анализировать информацию: проверять факты, оценивать достоверность источников и не воспринимать ответы искусственного интеллекта как безусловную истину", – отметил эксперт.

При этом развивать этот навык важно с раннего возраста. Именно тогда формируется привычка задавать вопросы, проверять информацию и делать собственные выводы. В этом помогают образовательные проекты, которые знакомят детей с принципами безопасного поведения в цифровой среде.

Наряду с критическим мышлением все большую роль играет и цифровая грамотность. По словам Лунева, если раньше она сводилась к умению пользоваться технологиями, то теперь важно понимать принципы работы искусственного интеллекта, грамотно ставить ему задачи, оценивать качество результатов, заботиться о своей информационной безопасности и осознавать, какой цифровой след человек оставляет.

Чем активнее технологии входят в повседневную жизнь, тем важнее использовать их осмысленно и ответственно. Третий востребованный навык – адаптивность.

Новые сервисы и инструменты на базе ИИ появляются постоянно, и выигрывает тот, кто умеет быстро их осваивать, видеть в изменениях возможности и трезво оценивать последствия их использования.

"Критическое мышление, цифровую грамотность и адаптивность стоит развивать целенаправленно, тогда получится не догонять изменения, а использовать их с пользой для себя и общества", – резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что в России появится отдельное федеральное учебно-методическое объединение, в задачи которого будет входить содержательное наполнение учебных программ по искусственному интеллекту. Минобрнауки совместно с экспертами обсуждает возможность введения обязательных дисциплин по теме ИИ, а также специализированных курсов, соответствующих будущей профессиональной деятельности выпускников.