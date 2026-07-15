15 июля, 08:34Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Москве 16 июля из-за сильного ветра
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве в четверг, 16 июля. Соответствующее предупреждение выпустил Гидрометцентр России.
"Ветер. Период предупреждения с 09:00 16 июля до 21:00 16 июля. Днем 16 июля местами ожидается усиление северного ветра в порывах до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении метеослужбы.
Аналогичное предупреждение распространяется и на Московскую область.
Ранее сообщалось, что ночь на пятницу, 17 июля, станет самой холодной в Москве за последнее время. Воздух охладится до 12 градусов, рассказала синоптик Татьяна Позднякова.
При этом днем похолодания не предвидится. Температура воздуха будет соответствовать климатической норме и составит 20–25 градусов.
Кратковременный дождь и гроза ожидаются в столице 15 июля