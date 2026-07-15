Актер сериала "Секс в большом городе" Скотт Брайс умер на 68-м году жизни

Фото: Getty Images/WireImage/Jeff Vespa

Американский актер Скотт Брайс скончался на 68-м году жизни после длительной борьбы с раком. Он ушел в кругу семьи, сообщил его сын Джексон Брайс, передает Super.

Рак пищевода и желудка третьей стадии диагностировали артисту в октябре 2024 года. Заболевание прогрессировало, и вскоре у него появились опухоли в головном мозге. Тем не менее, по словам сына, актер сохранял позитивный настрой на протяжении всего тяжелого лечения, включающего лучевую, химио- и иммунотерапию.

"Я видел, как мой отец переносил каждую минуту боли с гордостью и мужеством, с непоколебимой верой в то, что все наладится и он победит", – вспомнил Брайс-младший.

Он также поделился воспоминаниями о характере и профессиональных качествах отца. По его словам, Брайс-старший был горд своей карьерой, в шутку называя себя актером "одного, максимум двух дублей". Причем режиссеры часто назначали ему съемки в конце дня, зная, что он справится быстро.

Скотт Брайс родился 6 января 1958 года в Нью-Йорке в семье актеров. Его мать Дороти Брайс была известной театральной артисткой, а отец Эд Брайс прославился благодаря роли Билла Бауэра в сериале "Направляющий свет".

Наибольшую популярность актер получил, воплотив образ персонажа Крейга в сериале "Как вращается мир", где его партнерами стали Мэг Райан и Фрэнк Руньон. Также он известен по участию в сериале "Секс в большом городе".