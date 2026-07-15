Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 11:36

Шоу-бизнес

Актер сериала "Секс в большом городе" Скотт Брайс умер на 68-м году жизни

Фото: Getty Images/WireImage/Jeff Vespa

Американский актер Скотт Брайс скончался на 68-м году жизни после длительной борьбы с раком. Он ушел в кругу семьи, сообщил его сын Джексон Брайс, передает Super.

Рак пищевода и желудка третьей стадии диагностировали артисту в октябре 2024 года. Заболевание прогрессировало, и вскоре у него появились опухоли в головном мозге. Тем не менее, по словам сына, актер сохранял позитивный настрой на протяжении всего тяжелого лечения, включающего лучевую, химио- и иммунотерапию.

"Я видел, как мой отец переносил каждую минуту боли с гордостью и мужеством, с непоколебимой верой в то, что все наладится и он победит", – вспомнил Брайс-младший.

Он также поделился воспоминаниями о характере и профессиональных качествах отца. По его словам, Брайс-старший был горд своей карьерой, в шутку называя себя актером "одного, максимум двух дублей". Причем режиссеры часто назначали ему съемки в конце дня, зная, что он справится быстро.

Скотт Брайс родился 6 января 1958 года в Нью-Йорке в семье актеров. Его мать Дороти Брайс была известной театральной артисткой, а отец Эд Брайс прославился благодаря роли Билла Бауэра в сериале "Направляющий свет".

Наибольшую популярность актер получил, воплотив образ персонажа Крейга в сериале "Как вращается мир", где его партнерами стали Мэг Райан и Фрэнк Руньон. Также он известен по участию в сериале "Секс в большом городе".

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика