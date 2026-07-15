В Госдуме назвали глупостью инициативу о запрете голых манекенов

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Инициатива о введении штрафа в 50 тысяч рублей для владельцев магазинов за демонстрацию неодетых манекенов – это "абсолютная глупость". Об этом Агентству "Москва" заявил зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Ранее общественный деятель Вадим Попов предложил штрафовать владельцев магазинов за выставление анатомически точных, но голых манекенов. Он утверждал, что такая демонстрация может вызвать у детей преждевременную сексуализацию восприятия тела.

"Мне сложно, тревожно представить, чтобы человека это действительно интересовало. Это такой звоночек, не очень хороший, надо подумать, о том ли человек думает. Раньше это назывались "чудики", теперь называются "общественные деятели". Ну выступил и выступил, и замечательно", – сказал парламентарий.

По его словам, если кого-то беспокоят голые манекены, то этому человеку стоит "посмотреть поглубже в себя". Депутат подчеркнул, что инициатива не будет рассматриваться всерьез.

До этого Милонов сообщил, что желание купить секс-игрушку является отклонением от нормы. Секс-шопы он назвал мусорной отраслью российской экономики. По его мнению, гражданам, которые нуждаются в подобных предметах, психиатры должны выписывать рецепты, потому что "нормальным людям" это не нужно.