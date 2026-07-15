Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 16:43

Политика

В Госдуме назвали глупостью инициативу о запрете голых манекенов

Фото: 123RF.com/charlieedward

Инициатива о введении штрафа в 50 тысяч рублей для владельцев магазинов за демонстрацию неодетых манекенов – это "абсолютная глупость". Об этом Агентству "Москва" заявил зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Ранее общественный деятель Вадим Попов предложил штрафовать владельцев магазинов за выставление анатомически точных, но голых манекенов. Он утверждал, что такая демонстрация может вызвать у детей преждевременную сексуализацию восприятия тела.

"Мне сложно, тревожно представить, чтобы человека это действительно интересовало. Это такой звоночек, не очень хороший, надо подумать, о том ли человек думает. Раньше это назывались "чудики", теперь называются "общественные деятели". Ну выступил и выступил, и замечательно", – сказал парламентарий.

По его словам, если кого-то беспокоят голые манекены, то этому человеку стоит "посмотреть поглубже в себя". Депутат подчеркнул, что инициатива не будет рассматриваться всерьез.

До этого Милонов сообщил, что желание купить секс-игрушку является отклонением от нормы. Секс-шопы он назвал мусорной отраслью российской экономики. По его мнению, гражданам, которые нуждаются в подобных предметах, психиатры должны выписывать рецепты, потому что "нормальным людям" это не нужно.

Читайте также


политикаобщество

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика