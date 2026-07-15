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15 июля, 11:58

Общество

В России могут появиться штрафы за показ голых манекенов

Фото: 123RF.com/andron19821982

Владельцев российских магазинов необходимо штрафовать за показ голых манекенов, считает общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов. Своим мнением он поделился в беседе с "Абзацем".

Эксперт пояснил, что демонстрация анатомически точных фигур без одежды может вызывать у детей вопросы, к которым родители могут быть не готовы. Более того, это грозит преждевременной сексуализацией восприятия тела.

Вместе с тем общественник высказался и по поводу выставления манекенов в провокационных позах. По его словам, если они стоят рядом с детскими учреждениями, это может быть расценено как нарушение общепринятых этических норм.

В таком случае к нарушителям можно применять нормы ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", указал Попов. Размер штрафа при этом не должен превышать 50 тысяч рублей.

"Логично было бы внедрить символический штраф <...>, чтобы мера была профилактической, а не разорительной для малого бизнеса, переживающего и так непростые времена", – подытожил эксперт.

Ранее с похожим предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, призывавший ввести штрафы за размещение фотографий в купальниках на аватарках в соцсетях. Он уточнил, что блокировка публикаций с изображениями полуобнаженных людей необходима для защиты психики детей и предотвращения распространения неприемлемого контента. Для первой публикации штраф может составить 2 миллиона рублей, а для второго раза – 10 миллионов рублей.

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