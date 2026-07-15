Мавзолей Ленина будет закрыт для посещения 18 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Допуск посетителей в Мавзолей Ленина будет закрыт 18 июля. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Причины временных ограничений не разглашаются. Кроме того, в этот же день вход будет закрыт к некрополю у Кремлeвской стены.

Ранее на ВДНХ анонсировали программу IX фестиваля "Вдохновение", который пройдет с 23 по 26 июля. Посетителей ждут выступления уличных спектаклей и шоу, концерты, а также танцевальные номера.

Главной точкой притяжения станет площадка у павильона № 1. Посетители смогут познакомиться с музыкальной программой, посвященной творчеству Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и Юрия Визбора.