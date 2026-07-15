Собянин сообщил об открытии дороги-связки между улицами Добролюбова и Складочной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в мессенджере MAX сообщил об открытии дороги-связки между улицами Добролюбова и Складочной в Бутырском районе Москвы.

По словам мэра, дорога проходит под путями МЦД-2. При этом железнодорожный путепровод возвело ОАО "РЖД" еще в прошлом году.

Благодаря этому проекту удалось связать Третье транспортное кольцо и Огородный проезд с выездом на Алтуфьевское шоссе. Кроме того, уменьшилась нагрузка на улицы Сущевский Вал, Бутырский Вал и Шереметьевскую. Помимо этого, организованы новые пути для автомобилистов и общественного транспорта.

В рамках работ специалисты модернизировали перекрестки на пересечении улицы Добролюбова с одноименными проездом и переулком, обустроили тротуары и подъезды к производственным объектам, установили светофоры и организовали велосипедные дорожки от Проектируемого проезда № 1051 до улицы Руставели.

Собянин напомнил, что усовершенствование связности районов и наращивание плотности улично-дорожной сети – один из приоритетов градостроительного развития Москвы. Это соответствует целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее мэр Москвы сообщил, что свыше 5 километров дорог для обслуживания промышленного кластера появятся в Краснопахорском районе. В рамках проекта специалисты сделают новые проезды, остановки наземного городского транспорта, тротуары, современное уличное освещение.

В частности, будут организованы заезд и съезд на Варшавское шоссе, благодаря чему появится связь с ближайшими населенными пунктами ТиНАО, с Подольском, а также с четырьмя линиями рельсового каркаса. Завершить строительство дорог планируется в 2027 году.

