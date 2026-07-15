Для детей участников СВО провели экскурсию на московской фабрике мороженого

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Проект "Сделано в Москве" организовал экскурсию для детей участников специальной военной операции и волонтеров на производство столичного мороженого. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Наши специалисты знакомят москвичей и гостей города с историческими традициями столичной промышленности и высокотехнологичным современным производством, популяризируют рабочие профессии и помогают молодежи выбрать карьерный путь, способствуют расширению инфраструктуры детского и семейного отдыха в столице", – отметила президент акционерного общества "БРПИ" Агнесса Осипова.

По ее словам, АО вносит вклад в развитие Москвы, укрепляет деловую репутацию компании, поддерживает прямой контакт с потребителями и изучает спрос для разработки новых продуктов.

В ходе экскурсии ребята посетили цеха фабрики, где увидели процесс изготовления эскимо, сорбетов, мороженого в картонных баночках и вафельных стаканчиках. После мероприятия они продегустировали холодный десерт с разными вкусами.

Ведущая столичная фабрика по производству мороженого работает с 1996 года. Сырье для десерта – сахар, сливки, обезжиренное сухое молоко, ягодное пюре – производят в России. Опытные специалисты разрабатывают рецепты и подбирают ингредиенты для основы определенной консистенции и жирности.

Вкусовые добавки смешивают в специальных баках – флейвор-танках, а сотрудников, отвечающих за этот этап, называют флейворменами. Затем массу разливают по стаканчикам и баночкам, эскимо покрывают глазурью. Готовый продукт маркируют, упаковывают и оставляют в морозильной камере на сутки перед отправкой в магазины.

В настоящее время фабрика выпускает более 250 разных вкусов мороженого. К летнему сезону этого года специалисты разработали новинку – вафельный стаканчик со вкусом крем-брюле под названием BRandICE. Это сливочный десерт с ароматом карамели и жженого сахара в хрустящей вафле. Стаканчики уже поступили в продажу в арт-павильон "Холодильник" на Тверском бульваре и "Фабрику мороженого" на набережной парка искусств "Музеон".

В арт-павильонах проекта "Сделано в Москве" представлены лучшие товары локальных брендов. Это не просто торговые точки, а полноценные городские пространства для отдыха и досуга. Там можно укрыться от солнца, провести время с семьей, попробовать прохладительные напитки и легкие перекусы, а также познакомиться с товарами столичных производителей.