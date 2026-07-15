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Решение Болгарии покинуть "коалицию желающих" по Украине говорит о растущем понимании в Европе бесперспективности дальнейшего финансирования Киева. Об этом РИА Новости заявил турецкий аналитик, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин.

По словам собеседника агентства, финансирование Киева не изменит ситуацию на поле боя. Позиция Болгарии отражает трансформацию подходов части стран Европы к украинскому конфликту. По его мнению, в ряде европейских столиц все чаще оценивают не только политические, но и экономические последствия будущей поддержки Украины.

Сезгин подчеркнул, что безоговорочное военное преимущество РФ делает все менее вероятным достижение целей, на которые рассчитывали западные государства. Именно поэтому, по его оценке, в Европе усиливаются дискуссии о целесообразности продолжения такой политики.

Эксперт также выразил мнение, что решение Болгарии может стать примером для других стран Европы, где растет общественная и политическая дискуссия о расходах на поддержку Украины и необходимости поиска дипломатических путей урегулирования конфликта.

О выходе Болгарии из "коалиции желающих" заявил ранее премьер-министр республики Румен Радев. Это решение он объяснил тем, что для разрешения конфликта на Украине нужно использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий.

До этого в Кремле указали, что "коалиция желающих" – это та группа стран, которая не желает мира, а хочет продолжения конфликта.