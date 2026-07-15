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В ходе пятого саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" могут возникнуть трудности при согласовании итоговой декларации. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, который примет участие во встрече 15 июля в Киеве.

"После Одессы, Афин, Дубровника и Тираны очередь дошла до Киева. Как и каждый раз, будут нелегкие разговоры о совместной декларации участников", – написал Вучич в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Между тем, по словам сербского президента, он рассчитывает на поддержку стран-участниц друг друга на европейском пути и развитие двустороннего сотрудничества. Кроме того, Вучич планирует провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не передавала через Вучича никаких посланий украинскому лидеру. Также по случаю проведения саммита в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая анонсировала новые инициативы по интеграции военных индустрий ЕС и Украины.