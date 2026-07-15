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15 июля, 16:58

Транспорт

В Москве объявили конкурс костюмов на второй Ночной велофестиваль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дептранс Москвы объявил конкурс костюмов на второй Ночной велофестиваль. Соответствующая информация опубликована в канале ведомства в MAX.

Тема конкурса – "Краски лета". Москвичей призвали использовать яркую палитру разных цветов и не забыть про светящиеся элементы в наряде.

Для участия необходимо придумать костюм и украсить велосипед в соответствии с темой. До 28 июля нужно сфотографироваться и выложить снимок в комментариях под постом с объявлением конкурса, добавив хештэг #Ночнойвелоперсонаж. Профиль участника до подведения итогов должен быть открытым.

Лучшие образы получат призы от организаторов и партнеров фестиваля. Главный приз – велосипед и другие подарки.

"Конкурс костюмов уже стал нашей доброй традицией. Он делает каждое мероприятие зрелищным. Приезжайте в запоминающихся нарядах и становитесь частью велофестиваля", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Второй Ночной велофестиваль пройдет 1 августа по Садовому кольцу, регистрация на мероприятие уже открыта. Маршрут протяженностью 16 километров начнется от Зубовской улицы. Первая колонна велосипедистов поедет в 21:00, вторая – в 22:00, а третья – в 23:00.

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