Поезда на МЦД-3 будут ходить по измененному графику 18 и 19 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится в четверг и пятницу, 18 и 19 июля. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, на Ленинградском направлении при следовании из центра в сторону станции Зеленоград-Крюково интервалы между составами частично увеличат до 40 минут. Кроме того, электрички будут проезжать без остановки станцию Лихоборы, а часть поездов не остановится на станциях Останкино и Моссельмаш.

При движении в центр (к станции Ипподром) интервалы на Ленинградском направлении частично увеличены до 25 минут.

На Казанском направлении, в свою очередь, часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам – до и от станций Митьково и Казанского вокзала. Ожидание составов составит 15 минут.

В период изменений, как пояснили в департаменте, специалисты РЖД проведут работы по модернизации инфраструктуры Ленинградского направления.

Пассажиров просят заранее планировать поездки и сверяться с расписанием на сайтах перевозчиков. Построить маршрут можно в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Изменения также ожидаются в расписании поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК). Корректировки будут действовать по выходным дням до конца июля.

В частности, 11, 18, 25 и 26-го числа составы будут курсировать с минимальным интервалом до 22:30. Обычно они следуют по такому графику только до 18:00. Сокращение времени ожидания электричек связано с проведением мероприятий на спортивной арене "Лужники".