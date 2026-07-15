"Известия": очереди на АЗС сократились в 13 регионах России

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Очереди на автозаправочных станциях уменьшились в 13 регионах России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные топливных карт и сервиса мониторинга АЗС Russiabase.

По информации издания, ситуация улучшилась в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Калмыкии, Бурятии и Республике Коми. Снижение очередей также зафиксировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Проблемы на топливном рынке возникли в конце мая. Правительство держит ситуацию под контролем, а нефтяные компании увеличивают производства и пытаются насытить внутренний рынок.

Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию с топливом, сообщал, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизелем, а локальные проблемы на заправках связаны с корректировкой логистики.