Итоги конкурса "Лучшие практики наставничества города Москвы" подвели в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Результаты конкурса "Лучшие практики наставничества города Москвы – 2023" огласили в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Как уточнила глава департамента Мария Багреева, участие в конкурсе приняли 60 компаний. Его решили провести, чтобы отметить достижения лучших наставников.

"Наставничество – одно из приоритетных направлений нацпроекта "Производительность труда". Оно способствует формированию на предприятиях единой корпоративной культуры, которая является основой для непрерывных улучшений производственного процесса", – добавила она.

Багреева также обратила внимание, что все заявленные проекты были крайне высокого уровня. Презентованные идеи по обучению и адаптации сотрудников будут позаимствованы и реализованы на базе других предприятий, подчеркнула она.

Победителями конкурса стали:

разработчик высокотехнологичной продукции компания "Кронштадт" – в номинации "Прорывные технологии производительности труда";

государственное унитарное предприятие "Мосгортранс" – в номинации "Профессиональное развитие молодежи";

производитель оптики "Айкрафт" – в номинации "Цифровые инновации на предприятии";

ООО "АТП Центральный округ" – в номинации "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда";

ГБУ Москвы "Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства" – в номинации "Наставничество в социальной сфере".

Они смогут подать заявку на участие во всероссийском этапе конкурса лучших практик наставничества.

Итоги прошедшего конкурса подвели в рамках проведения бизнес-дня "Производительность труда как источник экономического роста страны" на площадке МУФ. Там также обсудили ход реализации национального проекта в Москве.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что власти Москвы расширили возможности гарантийной поддержки бизнеса, включив в перечень субъекты малого и среднего предпринимательства, ведущие деятельность в важных городских отраслях.

Оформить поручительство через "Корпорацию "МСП" теперь могут столичные предприниматели, ведущие бизнес в сферах производства (в том числе высокотехнологичного), IT и креативных индустриях, занимающихся научными исследованиями, разработками и туризмом, отметил он.



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