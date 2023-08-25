Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 20:40

Город

Итоги конкурса "Лучшие практики наставничества города Москвы" подвели в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Результаты конкурса "Лучшие практики наставничества города Москвы – 2023" огласили в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Как уточнила глава департамента Мария Багреева, участие в конкурсе приняли 60 компаний. Его решили провести, чтобы отметить достижения лучших наставников.

"Наставничество – одно из приоритетных направлений нацпроекта "Производительность труда". Оно способствует формированию на предприятиях единой корпоративной культуры, которая является основой для непрерывных улучшений производственного процесса", – добавила она.

Багреева также обратила внимание, что все заявленные проекты были крайне высокого уровня. Презентованные идеи по обучению и адаптации сотрудников будут позаимствованы и реализованы на базе других предприятий, подчеркнула она.

Победителями конкурса стали:

  • разработчик высокотехнологичной продукции компания "Кронштадт" – в номинации "Прорывные технологии производительности труда";
  • государственное унитарное предприятие "Мосгортранс" – в номинации "Профессиональное развитие молодежи";
  • производитель оптики "Айкрафт" – в номинации "Цифровые инновации на предприятии";
  • ООО "АТП Центральный округ" – в номинации "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда";
  • ГБУ Москвы "Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства" – в номинации "Наставничество в социальной сфере".

Они смогут подать заявку на участие во всероссийском этапе конкурса лучших практик наставничества.

Итоги прошедшего конкурса подвели в рамках проведения бизнес-дня "Производительность труда как источник экономического роста страны" на площадке МУФ. Там также обсудили ход реализации национального проекта в Москве.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что власти Москвы расширили возможности гарантийной поддержки бизнеса, включив в перечень субъекты малого и среднего предпринимательства, ведущие деятельность в важных городских отраслях.

Оформить поручительство через "Корпорацию "МСП" теперь могут столичные предприниматели, ведущие бизнес в сферах производства (в том числе высокотехнологичного), IT и креативных индустриях, занимающихся научными исследованиями, разработками и туризмом, отметил он.

Москвичам рассказали о городских программах для юных предпринимателей

Читайте также

Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
город
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика