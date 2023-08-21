Форум "Город безграничных возможностей" пройдет на ВДНХ с 24 по 27 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Форум "Город безграничных возможностей" пройдет в центре "Феникс" на ВДНХ с 24 по 27 августа. Мероприятие посвящено развитию ассистивных технологий, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"На площадке эксперты представят технологии и проекты, которые не только уже внедряются в столице, но и те, что в будущем сделают жизнь горожан с особенностями здоровья более комфортной", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Она добавила, что гости смогут посетить не только выставку и деловую программу, но и мастер-классы, кино, спектакли, смогут пообщаться с участниками.

В сообщении уточнили, что 24 и 25 августа на мероприятии выступят бизнесмены, сотрудники общественных организаций и фондов, эксперты. Посетители познакомятся более чем с 40 новейшими российскими разработками, среди которых гидравлический коленный модуль, экзоскелет, нейроимплант для восстановления зрения и другое. Завершится первый день форума спектаклем, в основу которого легли истории личных успехов и любви актеров.

Отмечается, что 25 августа пройдет музыкальный концерт, участники которого передадут зрителям содержание песен и эмоции при помощи жестового языка и пластики. Также артисты с нарушениями опорно-двигательного аппарата исполнят танго, а люди с различными особенностями здоровья проведут показ мод, для всех желающих пройдут открытые встречи со спортсменами и блогерами.

В воскресенье, 27 августа, выступят творческие коллективы и пройдет спектакль студии – лауреата национальной театральной премии "Золотая маска", поделились в ведомстве. Гости фестиваля смогут присоединиться к перформансу "Каждый в городе", который состоит из элементов пластики, текста, живописи и музыки. Также покажут документальный фильм о социальном эффекте танца.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление об учреждении ежегодных премий для победителей и призеров открытого чемпионата Москвы по кибатлетике. Это специальные соревнования по мастерству владения техсредствами реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие также пройдет на ВДНХ с 24 по 27 августа.

Помимо этого, фотовыставка, посвященная жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, открылась в переходе между станцией московского метро "Ленинский проспект" и станцией Площадь Гагарина МЦК. На ней можно увидеть 15 снимков о жизни маломобильных людей.

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