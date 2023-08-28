Москвичам рассказали о программе Московского урбанфорума с 28 августа по 3 сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Танцевальные занятия, музыкальный спектакль, мастер-классы, посвященные истории, архитектуре и литературе пройдут на четырех площадках Московского урбанистического форума (МУФ) с 28 августа по 3 сентября.

Как сообщает портал мэра правительства Москвы, в "Лужниках" 1 сентября в павильоне "Цифровые технологии Москвы" пройдут встречи с ведущими IT-специалистами, в рамках которых они расскажут о профессиях будущего и тому, где граждане могут им обучиться. Также все желающие смогут посетить мастер-классы и лекции.

День экологии состоится 29 августа в рамках фестиваля городского хозяйства, граждане могут отправиться на научно-образовательный экологический лекторий и узнать, как работники комплекса помогают животным столицы и восстанавливают их популяцию, об этом расскажут на лекции "Дикие животные в городе".

Также в "Лужниках" был организован лекторий "Раздельный разговор", он состоится 30 августа в 17:00. Москвичам расскажут, как необходимо сортировать отходы и что для этого нужно делать.

Посетители фестиваля также могут отправиться на тренировку по зумбе, она пройдет 1 сентября, для танцоров выступят кавер-группа Сергея Жукова "Руки Вверх Band". В этот же день состоится дискотека, на сцене у Малой спортивной арены для посетителей споют Mia Boyka, T-Killah, Клава Кока, DJ Groove и другие исполнители.

Выставка "Спорт Экспо – 2023" состоится на МУФ в "Лужниках" с 1 по 3 сентября, на ней посетители смогут попробовать заняться альпинизмом под руководством наставников, используя 12-метровый скалодром.

На следующей площадке фестиваля в Гостином Дворе, с 28 по 31 августа, в зале "Площадь возможностей" для всех желающих будут проведены хореографические мастер-классы от чемпионов по парным танцам. 2 сентября в большом зале "Москва" посетители смогут послушать выступление Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина.

3 сентября на этой же площадке с 11:00 до 12:15 руководитель центра компетенций по развитию и обучению специалистов поддержки семьи и детства Юлия Ковалева и фигуристка Анастасия Гребенкина расскажут слушателям о воспитании детей в рамках лекции "Подросток в семье: что делать".

С 12:30 до 13:45 состоится встреча "Архивное дело: как Москва повлияла на известных писателей?", где основываясь на архивных документах посетителям фестиваля расскажут о неизвестных и интересных фактах из биографий Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Бориса Пастернака и других писателей.

В 14:00 врач-невролог и педагог ранней помощи выступят перед родителями в рамках лекции "Развитие ребенка до трех лет: как понять, нужна ли помощь специалиста", они расскажут об основных этапах развития детей.

28 августа на площадке МУФ "Зарядье" для посетителей проведут квизы и мастер-классы. 29 августа тут же выступят музыканты Илья Аноприев и Владимир Бабенко, они исполнят песни на стихи Сергея Есенина.

В последний день лета, 31 августа, на площадке состоится множество лекций, например, лекция "Инициативы граждан в преобразовании городского пространства" будет посвящена документам, регулирующим участие граждан в жизни городов, инициативным обществам горожан в РФ, о роли меценатства и многом другом.

В этом же парке в 16:30 в зале "Перспектива" на лекции "Творческие индустрии в большом городе: зачем нужны креативные проекты?" специалисты расскажут москвичам, что такое креативные индустрии, для чего нужен PR и как их надо продвигать.

В воскресенье, 3 сентября, в парке состоится кинопоказ и пройдут различные театральные игры, также посетители могут оправиться на спектакль "Чайковский: гений вопреки".

На площадке "Станция Манеж" с 28 августа по 3 сентября посетители встретятся с дизайнерами, урбанистами и блогерами. Например, 28 августа в 17:20 ведущий дизайнер Студии Артемия Лебедева Илья Удовиченко выступит на лекции "Схема метро как летопись развития города".

1 сентября в 15:00 начальник центра транспортного планирования научно-исследовательского института "МосТрансПроект" Дмитрий Степчиков расскажет гостям форума о том, как трамвай стал одним из самых востребованных и любимых транспортов у горожан.

В этот же день в 17:20 историк и автор популярного подкаста "При царе Горохе" Никита Исанов проведет исторический диктант, где проверит посетителей на знание интересных фактов о транспортной системе столицы.

2 сентября в 12:20 культуролог и музыковед Анастасия Четверикова выступит с лекцией "Неочевидная культура: за что еще любить Москву".

На следующий день в 17:50 руководитель отдела по делам государственной важности Студии Артемия Лебедева Екатерина Арсеньева, продолжая тему транспорта, расскажет гостям форума, как дизайн и транспорт могут взаимодействовать между собой.

Ранее в рамках фестиваля городского хозяйства в "Лужниках" гостям МУФ рассказали, как город готовится к отопительному сезону и об особенностях тепловой сети. Отмечалось, что в этом году в Москве к зиме подготовят более 74 тысяч объектов, в их числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.



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