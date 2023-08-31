Собянин утвердил план мероприятий в рамках празднования Дня города

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин утвердил программу к празднованию Дня города. Более 150 мероприятий будет организовано на центральных и окружных площадках.

"В этом году Москва отмечает свой 876-й день рождения. Традиционное празднование Дня города пройдет во вторые выходные осени – 9–10 сентября. Программа включает проведение свыше 150 различных крупных мероприятий", – рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Праздничные мероприятия пройдут на 15 площадках, в том числе три центральных – парк искусств "Музеон", Цветной бульвар и Поклонная гора – и 12 окружных, среди которых парк "Ходынское Поле", Измайловский парк и другие.

Так, 9 сентября состоится концерт на Большой спортивной арене в "Лужниках". Он начнется в 18:00. Кроме того, в оба дня празднования на столичных сценах будут выступать популярные исполнители, а также творческие коллективы. Помимо этого, москвичи и гости столицы смогут насладиться классической музыкой в рамках уличных концертов.

Программой предусмотрено и проведение благотворительного фестиваля "Добрая Москва". Помимо этого, множество мероприятий пройдет на базе 17 столичных парков культуры и отдыха.

Ранее стало известно, что "Ундервуд" и Retunec выступят в рамках Московского урбанфорума в "Зарядье" 2 и 3 сентября.

Кроме того, на сцене Большого амфитеатра выступит участница шоу "Голос-4" Юлия Райнер с композициями "Говори", "Сильнее тебя", "Океаны" и "Тонем". Также состоится выступление композитора Владимира Мартынова, который написал композиции ко многим советским и российским кинокартинам, театральным постановкам и балету.



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