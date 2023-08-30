Мероприятия для школьников пройдут на Северном и Южном речных вокзалах 1 сентября

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Для всех школьников 1 сентября на Северном и Южном речных вокзалах в Москве подготовят бесплатные мероприятия. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Мы подготовили насыщенную праздничную программу. Учебники и тетрадки подождут до понедельника – у нас будут мастер-классы, экскурсии, игры с аниматорами и раздача сувениров на стойках информации речных вокзалов", – говорится в сообщении.

1 сентября в 12:00 стартуют открытые уроки в электробусе. Юные жители Москвы узнают, как работает самый современный экологичный городской транспорт. Все мероприятия бесплатны.

В День знаний учеников первых классов пригласили бесплатно прокатиться на Московской канатной дороге. В спортивно-развлекательном комплексе "Воробьевы горы" сообщили, что юным пассажирам разрешили взять с собой одного из родителей. 1 сентября канатная дорога будет работать с 11:00.

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