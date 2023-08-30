Москвичам рассказали о программе столичных парков в День знаний

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В пятницу и субботу, 1–2 сентября, москвичи и гости столицы смогут научиться играть на барабанах, увидеть химическое шоу или послушать лекции о развитии детей в городских парках, в которых в честь Дня знаний также состоится множество других мероприятий как для взрослых, так и для детей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В парке "Ходынское поле" 1 сентября с 15:00 до 18:00 для школьников подготовили концерт, в котором примут участие танцевальные и вокальные коллективы, актеры, аниматоры. Также дети смогут посетить мастер-классы по рисованию, хореографии и сценическому искусству. Вход на мероприятия свободный.

На территории столичного парка "Фили" 1 сентября с 13:00 до 17:30 ученики школ смогут попробовать себя в игре на барабанах и перкуссионных инструментах. К событию могут присоединиться все желающие, регистрация для этого не потребуется. Также дети и родители могут отправиться на шоу мыльных пузырей или посетить анимационную программу "Новые приключения Буратино".

В День знаний в саду имени Баумана перед посетителями выступят воспитанники Ансамбля песни и танца имени Семена Дунаевского. Они исполнят музыкальные, танцевальные и вокальные номера на сцене "Ракушка". Мероприятие начнется в 16:00, его могут посетить как родители, так и дети, вход свободный.

На территории детского парка имени Н. Н. Прямикова 1 сентября дети будут помогать литературному герою Незнайке подготовиться к школе в рамках развлекательной программы "Незнайка идет в школу". С 15:00 до 17:00 на главной сцене парка герою будут помогать с решением задач по арифметике, заданий по русскому языку, химии и физике. Предварительная регистрация не требуется.

Для детей старше четырех лет в Измайловском парке были организованы квесты, их можно посетить 1 сентября с 12:00 до 17:00, также в парке состоится шоу мыльных пузырей, аниматоры покажут школьникам множество фокусов. Регистрация на мероприятие не требуется.

В пятницу, 1 сентября, с 16:00 до 19:00 в зеленом театре Бабушкинского парка и на главной сцене Таганского парка для гостей выступят воспитанники культурных центров и творческие коллективы столицы, они подготовили множество танцевальных и певческих номеров. Посетить мероприятие могут все желающие.

В субботу, 2 сентября, в Воронцовском парке на центральной поляне с 14:00 до 16:00 для детей подготовили анимационное представление, в котором примут участие мультипликационные герои фиксики. Они покажут школьникам химическое шоу совместно с ученым, проведут мастер-классы по декорированию пенала или созданию закладки для книг.

Также дети смогут испытать свои силы в школьной эстафете. Вход на все мероприятия свободный.

В этот же день с 15:00 до 16:30 в парке "Ходынское поле" родители могут послушать семинар "Как повысить успешность детей в образовании через движение и нейромоторику", в рамках которого руководитель семейного центра Екатерина Куликова расскажет о видах спорта, предназначенных для здорового взросления детей. Для посещения семинара москвичам необходимо зарегистрироваться.

В парке Дружбы 2 сентября с 15:00 до 18:00 рядом с детской площадкой состоится встреча с педагогами логопедического центра "Разноцветные цыплята", в рамках которой родители смогут посоветоваться со специалистами, а дети примут участие в занятиях. Предварительная регистрация на мероприятие не требуется.

В парке "Сокольники" в этот же день с 12:00 до 13:10 школьники могут посетить урок "Собери парк", на нем расскажут про популярные места столичного парка и помогут ребятам собрать коллаж из его фотографий. Мероприятие будет организовано в музее парка на улице Сокольнический Вал, дом 1, строение 1. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться и купить билет.

Ранее сообщалось, что ко Дню знаний в Москве на территориях столичных экоцентров и природных территорий пройдут более 35 эколого-просветительских мероприятий, которые проведет ГПБУ "Мосприрода" с 28 августа по 3 сентября 2023 года.

Гостей ждут экскурсии, тематические занятия, игротеки, викторины, мастер-классы, квесты. Также все желающие смогут посетить тематические экокружки, которые будут работать в новом учебном году: Зеленую библиотеку, Пчелиную мастерскую, Эко-почемучек.



Собянин: в этом году число учащихся в московских школах превысит 1 млн 100 тысяч