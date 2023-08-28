Более 35 мероприятий ко Дню знаний пройдут в экоцентрах и лесопарках Москвы до 3 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 35 эколого-просветительских мероприятий ко Дню знаний пройдут в столичных экоцентрах и природных территориях. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Отмечается, что мероприятия проведет ГПБУ "Мосприрода" с 28 августа по 3 сентября 2023 года. Гостей ждут экскурсии, тематические занятия, игротеки, викторины, мастер-классы и квесты.

Также все желающие смогут посетить тематические экокружки, которые будут работать в новом учебном году, а именно Зеленую библиотеку, Пчелиную мастерскую, Эко-почемучек, уточнили в сообщении.

Добавляется, что для повышения уровня экологической культуры и экознаний москвичей ГПБУ "Мосприрода" каждый год проводит примерно 14 тысяч эколого-просветительских мероприятий в офлайн- и онлайн-форматах. Их посещают более полумиллиона человек.

Ранее сообщалось, что праздничную программу для школьников и студентов подготовили на ВДНХ ко Дню знаний. Так, в музее славянской письменности "Слово" пройдет экскурсия "От церы до планшета: школьные истории из разных эпох".

Также День знаний и выставка спортивных достижений пройдут в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках". В пятницу, 1 сентября, все желающие смогут увидеть выставочные стенды крупных спортшкол и академий Москвы и принять участие в квесте "Спорт, квест, фест", на котором ждут разные загадки и испытания.

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