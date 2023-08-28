Праздничная программа для школьников и студентов пройдет на ВДНХ 1 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Праздничную программу для школьников и студентов подготовили на ВДНХ ко Дню знаний, 1 сентября. Некоторые мероприятия они смогут посетить бесплатно, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В музее славянской письменности "Слово" пройдет экскурсия "От церы до планшета: школьные истории из разных эпох". Гости узнают об образовании в разные эпохи, о предметах, которые использовали в Древней Руси, и о проблемах в учебе у основателя Троице-Сергиевой лавры. Посетителям расскажут о том, почему Михаил Ломоносов ушел из дома и по каким учебникам учились дети крестьян.

Музей кино организует показы фильмов о первоклассниках. В 15:00 зрители увидят кинокартину Ильи Фрэза "Первоклассница". В 16:30 на экранах покажут ленту "Марка страны Гонделупы" Юлия Файта.

Также для гостей подготовили выставку робототехники "Робостанция". На мастер-классе детям расскажут об отличии лунного моря от земного. Школьники смогут сконструировать машинку и изучить шестеренки.

В центральном зале "Робостанции" состоится выставка детских работ "Город будущего", созданная при участии искусственного интеллекта. В 15:00 и 17:00 для ребят пройдет химическое шоу с экспериментами.

Театр сказок приглашает гостей побывать на интерактивном спектакле "Школа магии и чародейства". Им расскажут о связи магии и науки, а также об ингредиентах для приготовления камня мудрости.

Мультимедийный центр "Союзмультпарк" организовал 1 сентября квест по экспозиции с ребусами и специальные задания. Для посетителей подготовили шоу мыльных пузырей и игру "Что? Где? Когда?".

На "Городской ферме" школьники смогут посетить мастер-классы и спектакли. Кроме того, галерея "Лес" подготовила сюрпризы.

Ранее сообщалось, что всероссийский этнографический фестиваль пройдет в Москве 1 и 2 сентября. Посетителей пригласили погрузиться в мир традиционной национальной культуры народов страны. В ходе мероприятия участники поговорят о теоретической и практической составляющей изучения жанров народного творчества.

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