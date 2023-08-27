Всероссийский этнографический фестиваль пройдет в Москве 1–2 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийский этнографический фестиваль пройдет в Москве 1 и 2 сентября. Посетителей пригласили погрузиться в мир традиционной национальной культуры народов страны, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На этнофестивале можно будет увидеть выступления фольклорных, вокальных и хореографических коллективов, а также послушать специалистов-этнографов. Мероприятие станет главным событием проекта "Этновстречи. Знакомство с национальной культурой".

"В первый день фестиваля состоятся мероприятия для профессионалов отрасли. Так, для специалистов, изучающих этнокультурные традиции, с 11:00 до 13:00 в библиотеке № 2 имени Ю.В. Трифонова пройдет семинар "Создание коммуникативной площадки для изучения национальной культуры и народного творчества", – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия участники поговорят о теоретической и практической составляющей изучения жанров народного творчества. В Чеховском культурном центре с 16:00 до 18:00 организуют круглый стол с презентацией лучших практик по сохранению этнокультурных традиций. О своих инициативах расскажут федеральные и региональные эксперты.

2 сентября программа этнофестиваля пройдет на парковой территории культурного центра "Новослободский". На главной сцене с 12:00 до 17:00 для посетителей выступят профессиональные и любительские творческие коллективы и солисты.

В это же время там будет работать выставка-ярмарка "Город мастеров". На ней можно будет увидеть изделия мастеров народных художественных промыслов. Там же состоятся тематические мастер-классы, на которых все желающие получат возможность освоить народные промыслы.

С 14:00 до 15:00 посетителям предложат пойти на экскурсию по территории бывшего Скорбященского монастыря, который находится на месте Новослободского парка.

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