10:46Город
Всероссийский этнографический фестиваль пройдет в Москве 1–2 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Всероссийский этнографический фестиваль пройдет в Москве 1 и 2 сентября. Посетителей пригласили погрузиться в мир традиционной национальной культуры народов страны, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
На этнофестивале можно будет увидеть выступления фольклорных, вокальных и хореографических коллективов, а также послушать специалистов-этнографов. Мероприятие станет главным событием проекта "Этновстречи. Знакомство с национальной культурой".
"В первый день фестиваля состоятся мероприятия для профессионалов отрасли. Так, для специалистов, изучающих этнокультурные традиции, с 11:00 до 13:00 в библиотеке № 2 имени Ю.В. Трифонова пройдет семинар "Создание коммуникативной площадки для изучения национальной культуры и народного творчества", – говорится в сообщении.
В ходе мероприятия участники поговорят о теоретической и практической составляющей изучения жанров народного творчества. В Чеховском культурном центре с 16:00 до 18:00 организуют круглый стол с презентацией лучших практик по сохранению этнокультурных традиций. О своих инициативах расскажут федеральные и региональные эксперты.
2 сентября программа этнофестиваля пройдет на парковой территории культурного центра "Новослободский". На главной сцене с 12:00 до 17:00 для посетителей выступят профессиональные и любительские творческие коллективы и солисты.
В это же время там будет работать выставка-ярмарка "Город мастеров". На ней можно будет увидеть изделия мастеров народных художественных промыслов. Там же состоятся тематические мастер-классы, на которых все желающие получат возможность освоить народные промыслы.
С 14:00 до 15:00 посетителям предложат пойти на экскурсию по территории бывшего Скорбященского монастыря, который находится на месте Новослободского парка.
Ранее сообщалось, что в столичном парке "Кузьминки" пройдет международный фестиваль Afrofest. Гости смогут ознакомиться с разными направлениями как современной, так и традиционной африканской музыки, танцами, искусством, кинематографом и модой. Мероприятие состоится 26 августа и будет идти с 12:00 до 22:00 в центре парка.
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