Стала известна программа фестиваля "Усадьбы Москвы" на сентябрь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В сентябре гости фестиваля "Усадьбы Москвы" смогут посетить театрализованные экскурсии, познавательные лекции, концерты и другие мероприятия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для них подготовили иммерсивные представления, пикники, аудиоспектакли, литературные чтения. Благодаря этому посетители узнают историю старинных имений и погрузятся в атмосферу усадебной жизни разных эпох.

Желающие уже могу зарегистрироваться на мероприятия фестиваля, который пройдет в первую половину месяца. Запись на следующие мероприятия откроется 8 сентября. Свои двери откроют 15 столичных усадеб.

Фестиваль стартовал в Москве 1 июля и проходит по выходным. На сегодняшний день в рамках него прошло уже 67 мероприятий в Кускове, Измайлове, Люблине, Кузьминках и других усадьбах. Завершится фестиваль "Усадьбы Москвы" 30 сентября.

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