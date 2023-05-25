11:45Город
Редкие орхидеи расцвели в "Аптекарском огороде" в Москве
Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"
Краснокнижные орхидеи расцвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сад сообщил в своем телеграм-канале.
"Кураторы "Аптекарского огорода" ездили за этими редчайшими растениями в опасные и тем еще более увлекательные экспедиции по Средней полосе нашей живописной страны", – сказано в сообщении.
Уточняется, что увидеть растения можно на территории экспозиции "Растения Средней полосы европейской части России" и в Садике орхидей ежедневно с 10:00 до 21:00.
17 мая в парке "Зарядье" жители столицы заложили памятную аллею, отражающую вклад волонтеров в развитие добровольческого движения. На территории парка волонтеры высадили более 100 саженцев краснокнижного растения – княженики обыкновенной. Место посадки "Аллеи добра" было выбрано в соответствии условиями, необходимыми для выращивания ягод, подчеркнули в комитете.
Ранее сообщалось, что в лесах Подмосковья появились первые подберезовики, подосиновики и маслята. При этом сам сезон грибов стартовал в Подмосковье 7 апреля. Тогда в лесу заметили сморчки и строчки.
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