Первые подберезовики и маслята выросли в лесах Подмосковья

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Первые подберезовики, подосиновики и маслята появились в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Комитет лесного хозяйства.

Сезон грибов стартовал в Подмосковье 7 апреля. Тогда в лесу заметили сморчки и строчки. Сейчас в лесах выросли грибы-колосовики. Так называют подберезовики и маслята, потому что время их появления совпадает с колошением озимой ржи.

Эксперты отмечают, что колосовики растут до 10 дней, затем грибница набирает влагу.

Ранее Госдума приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за уничтожение или незаконный сбор растений и грибов, внесенных в Красную книгу России. При наиболее тяжких обстоятельствах виновникам может грозить до 9 лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей.

До этого депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов отравился мухоморами. Известно, что он был доставлен в столичную токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского в 02:00 в ночь на 7 марта.