Депутата Заксобрания Красноярского края госпитализировали с отравлением мухоморами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутата Законодательного собрания Красноярского края Дениса Терехова положили в больницу. Врачи диагностировали у него отравление мухоморами. Об этом сообщает Life.ru.

По информации издания, он был доставлен в столичную токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского в 02:00 в ночь на 7 марта. В настоящий момент специалисты стараются узнать, откуда Терехов достал ядовитые грибы.

В свою очередь, в пресс-службе Заксобрания сообщили, что не располагают информацией о госпитализации депутата.

"На данный момент у пресс-службы нет информации об этой ситуации. Денис Эдуардович после работы на Красноярском экономическом форуме улетел в Москву, на связи мы не находились", – передает "Газета.ру" сообщение законодательного органа.

Ничего не знает об отравлении Терехова и замглавы комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Евгений Петренко.

Ранее пятерых человек госпитализировали после дезинсекции от тараканов в магазине Подольска. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, люди начали ощущать резкий запах после распыления вещества в магазине, который находится на первом этаже жилого дома. Жильцы почувствовали слабость и недомогание.



Пять человек отравились после дезинсекции в магазине в Подольске

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