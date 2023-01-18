Около 50 человек госпитализированы с гепатитом А после посещения кафе в Челябинске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Челябинске порядка 50 человек были госпитализированы с гепатитом А после посещения двух заведений общественного питания в начале января. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава сообщает ТАСС.

По данным ведомства, состояние всех зараженных стабильное. Медицинская помощь оказывается им в полном объеме. Также осуществляются противоэпидемические мероприятия, в том числе наблюдение за 92 людьми, которые контактировали с заболевшими.

В начале января Роспотребнадзор выявил на двух предприятиях общественного питания региона многочисленные нарушения. Персонал пунктов был отстранен от работы и обследован. Также были проведены проверки с лабораторным контролем проб пищи.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и Минздрава Челябинской области. В заведениях общественного питания, где люди заразились гепатитом А, организовано проведение заключительной дезинфекции на площади 450 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело после отравления детей в одной из школ Батайска. Ученики получили готовую пищевую продукцию, после чего у некоторых из них резко ухудшилось состояние здоровья, появились тошнота, диарея и рвота.



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