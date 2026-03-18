"Убить Билла" Тарантино впервые покажут в России одним фильмом

Фото: кадр из фильма "Убить Билла"; режиссер – Квентин Тарантино; производство – Miramax Films A Band Apart

Российские кинотеатры впервые покажут две части фильма "Убить Билла" Квентина Тарантино, объединенные в одну картину. Увидеть новую версию ленты можно будет с 28 мая, передает РИА Новости со ссылкой на кинопрокатную компанию "Кино.Арт.Про".

"Тарантино объединил культовые картины – первую и вторую части "Убить Билла" – в один масштабный фильм без цензуры, отреставрированный в формате 4K", – сообщили в пресс-службе кинопрокатчика.

Отмечается, что новая версия отражает изначальную задумку Тарантино, который хотел снять один полнометражный фильм. В итоговом варианте картина должна была идти дольше четырех часов, поэтому продюсер предложил разделить ее на две части. Специально для объединенной версии добавлена новая сцена в стиле аниме, которая раньше нигде не демонстрировалась.

Для показа в новом формате фильм отреставрировали. Оригинальную пленку отсканировали заново, а потом очистили изображение от дефектов. Специалисты также скорректировали цвет и улучшили звук.

В российский кинопрокат выйдет отреставрированная версия, которую будут показывать в дубляже или в оригинале с субтитрами. В середине фильма сделают антракт 15 минут.

Ранее сообщалось, что фильм "Нюрнберг" с Расселом Кроу в главной роли не будут показывать в России. Картина должна была выйти в российский кинопрокат 19 марта, однако министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения.