Минпросвещения РФ утвердило документы для сокращения разрыва в зарплатах учителей

Минпросвещения России утвердило документы, направленные на сокращение разрыва в зарплатах учителей, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.

Он также напомнил о разработанных инструкциях для педагогов в конфликтных ситуациях и о необходимости снижать бюрократическую нагрузку на них. Законом установлено предельное количество обязательных документов – не более 5. Также важно активнее использовать программу "Земский учитель" для закрытия вакансий в сельских школах, указал министр.

Вместе с тем глава ведомства отметил важность внедрения профориентационного курса "Россия – мои горизонты", изучения отечественного кино по списку 100 рекомендованных фильмов и использования новых методических рекомендаций по созданию воспитательных пространств при ремонте и строительстве школ.

Ранее Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования благодаря сокращению числа отстающих учеников на 10% за последние 5 лет. В качестве начального результата уже удалось добиться двойного роста количества учащихся, набравших более 80 баллов на экзаменах по профильной математике, физике и химии.