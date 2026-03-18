18 марта, 18:32

Общество

Кравцов поручил директорам школ усилить воспитательную работу и безопасность

Фото: edu.gov.ru

Министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании с директорами школ призвал усилить воспитательную работу и обеспечение безопасности образовательного процесса, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Также он указал на важность соблюдения рекомендаций ведомства по профилактике девиантного поведения и напомнил о новых методичках по созданию воспитательных пространств при ремонте и строительстве школ.

Министр также напомнил об утвержденных инструкциях для учителей на случай конфликтных ситуаций. Вместе с тем Кравцов указал на необходимость внедрения профориентационного курса "Россия – мои горизонты" во всех школах и изучения отечественного кино по списку 100 рекомендованных фильмов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что школьная программа станет логичнее и легче из-за корректировки стандартов обучения. Он объяснил, что сейчас в стандартах есть темы, которые никогда не преподавались в школах, а некоторые разделы изучались в вузах на втором или третьем курсе.

образованиеобщество

