Ученики закрывшейся элитной школы Brookes в Москве продолжат обучение в других учреждениях

Около 300 учеников элитной школы Brookes в Москве продолжат обучение в других международных учреждениях после того, как учебное заведение внезапно объявило о закрытии. Об этом Москве 24 рассказали родители школьников, которые получили соответствующую рассылку от руководства Brookes.

По словам родителей учеников, обсуждения о возврате денег за оплаченное вперед обучение пока не ведутся, однако при переводе в другое учреждение им тоже придется платить.

Стоимость годового обучения первоклассника Brookes стартовала от 2,5 миллиона рублей. При этом в школе, которую руководство учебного заведения предлагает в качестве альтернативы, ценник выше – почти 3 миллиона рублей в год.

Как выяснилось, новость о закрытии учреждения стала неожиданностью не только для родителей, но и для сотрудников школы. По словам одной из работниц, персонал узнал о закрытии одновременно с родителями – из того же письма. При этом по закону, если школа готовится к закрытию, работодатель должен сообщить об этом лично не менее чем за 2 месяца.

"Взаимоотношения между школой и сотрудниками у нас регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации. И здесь процедура при ликвидации юридического лица точно так же четко прописана и предусмотрена, в том числе со всеми компенсационными выплатами", – отметил адвокат Роман Францев, комментируя ситуацию.

Заслуженный учитель России, директор столичной школы № 109 Евгений Ямбург, в свою очередь, заявил, что в данном случае речь идет о "менеджерской составляющей".

"Школа частная, она платит за те метры, которые она занимает. И наступает такой момент, когда не в состоянии, собственно говоря, руководство школы вот эту финансовую часть потянуть", – пояснил он.

Родителям и педагогам предстоит забрать личные вещи из учреждения. Ожидается, что это произойдет в среду, 18 марта.

По данным СМИ, в Brookes учились дети российских звезд, в том числе певицы Дианы Арбениной. Также там получали образование двое сыновей актрисы Елизаветы Боярской.

Ранее сообщалось, что Москва выставила на торги здание для открытия частной школы в районе Люблино. Также инвестору будет предоставлена территория площадью более 1,8 гектара, на которой можно установить игровые площадки и обустроить зоны отдыха. Всего в здании около 500 мест для учеников начальной, средней и старшей школы.