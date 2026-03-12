В Рособрнадзоре заявили, что школьная программа будет легче из-за корректировки стандартов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Благодаря корректировке стандартов обучения школьная программа станет логичнее и легче. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости.

Он объяснил, что сейчас в стандартах есть темы, которые никогда не преподавались в школах, а некоторые разделы изучались в вузах на втором или третьем курсе. Дети не способны осваивать эти темы в силу своей возрастной психологии, поэтому идет корректировка стандартов.



Музаев также подчеркнул, что школьная программа и подготовка к экзаменам становятся понятнее, легче и логичнее благодаря единым учебникам, программам и кодификаторам.

Ранее глава ведомства рассказал, что в 2026 году досрочный этап. Единого государственного экзамена (ЕГЭ) напишут 2 542 человека, из которых 940 – выпускники текущего года.

В этом году к контролю за ходом экзамена впервые подключат студентов педагогических вузов. На базе педвузов создадут институциональные центры, где студенты удаленно будут наблюдать за проведением ЕГЭ по всей стране с помощью видеонаблюдения.

