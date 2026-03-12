Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 13:27

Общество

В Рособрнадзоре заявили, что школьная программа будет легче из-за корректировки стандартов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Благодаря корректировке стандартов обучения школьная программа станет логичнее и легче. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил РИА Новости.

Он объяснил, что сейчас в стандартах есть темы, которые никогда не преподавались в школах, а некоторые разделы изучались в вузах на втором или третьем курсе. Дети не способны осваивать эти темы в силу своей возрастной психологии, поэтому идет корректировка стандартов.

Музаев также подчеркнул, что школьная программа и подготовка к экзаменам становятся понятнее, легче и логичнее благодаря единым учебникам, программам и кодификаторам.

Ранее глава ведомства рассказал, что в 2026 году досрочный этап. Единого государственного экзамена (ЕГЭ) напишут 2 542 человека, из которых 940 – выпускники текущего года.

В этом году к контролю за ходом экзамена впервые подключат студентов педагогических вузов. На базе педвузов создадут институциональные центры, где студенты удаленно будут наблюдать за проведением ЕГЭ по всей стране с помощью видеонаблюдения.

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика