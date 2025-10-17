Глава Минпросвещения Кравцов: единый учебник поможет школьникам готовиться к экзаменам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министерство просвещения России собирается сделать единые учебники по всем школьным предметам к 2028 году. Об этом шла речь на заседании комитета в Совфеде по науке, образованию и культуре, передает "Коммерсант".

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, введение единых учебников по всем школьным предметам позволит сформировать в стране цельное образовательное пространство. Таким образом, дети из разных субъектов России смогут одинаково хорошо готовиться к экзаменам.

Права на все выпущенные учебники будут у министерства. При этом Минпросвещения будет нести ответственность за передаваемые в печать материалы.

Кравцов также указал, что на обсуждение данной инициативы повлияло то, что "каждый из предметов живет своей жизнью". Ведомство хочет сделать школьные предметы более конвергентными. В частности, планируется связать математику с физикой и информатикой.

В рамках данной инициативы Российская академия наук (РАН) также планирует уделить внимание психолого-педагогическим аспектам новых учебников. Например, некоторая информация будет упрощена или перенесена для изучения в старшие классы, чтобы школьники лучше усваивали материал.

Сейчас в стране создан единый учебник только по истории. С 1 сентября 2025 года по нему начали учиться дети из 5–7-х классов. Ввод пособий для 8–9-х классов запланирован с 2026–2027 учебного года.

Ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов напомнил, что изучение истории начинается в 5-м классе с истории Древнего мира. В 6-м классе школьники переходят к последовательному изучению Всеобщей истории и Истории России.