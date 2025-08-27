Программа по переподготовке учителей истории начнется в России 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России 1 сентября начнется масштабная программа по переподготовке учителей истории. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства.

"С 1 сентября 2026 года все школы нашей страны переходят на единые учебники государственной истории и обществознания, поэтому запланирована переподготовка учителей", – приводит слова Кравцова пресс-служба Кремля.

По словам министра, также в стране совершенствуется система оплаты труда учителей. Этот вопрос находится на особом контроле у министерства просвещения.

Как стало известно ранее, российские школьники с 1 сентября начнут учиться по новым учебникам истории для 5–7-х классов. Ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов пояснил, что переход определен в два года. При этом ввод учебников для 8–9-х классов запланирован с 2026–2027 учебного года.

Вместе с тем изучение английского языка в 5–7-х классах сократят до 2 часов в неделю. Ожидается, что это позволит оптимизировать нагрузку и рационально перераспределить учебное время.

