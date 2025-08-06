06 августа, 09:00Общество
Минпросвещения установило нормы часов работы педагогов с учетом специальности
Минпросвещения России установило нормы часов работы учителей в неделю за ставку заработной платы с учетом специальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.
Указывается, что нормой для преподавательской работы являются 18 часов в неделю.
"Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией", – говорится в сообщении.
Для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов-психологов, социальных работников и других педагогических сотрудников определена норма в 36 часов в неделю.
Кроме того, документом устанавливается продолжительность рабочего времени инструкторов по физкультуре и старших воспитателей в 30 часов, а воспитателей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, – в 25 часов.
Также Минпросвещения определило норму рабочего дня для музыкальных руководителей и концертмейстеров. Она составит 24 часа в неделю. Учителя-дефектологи и педагоги-логопеды должны будут работать 20 часов в неделю.
Ведомство добавило, что рабочее время устанавливается при учете должности и специальности, а объем нагрузки определяется каждый учебный год.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что единое расписание уроков планируется ввести в школах с 1 сентября. По его словам, это позволит выявить нагрузку на учителей и сколько уроков и для какого числа учащихся провел педагог.
Российские школы смогут адаптировать единое расписание под собственные условия. Однако должны будут быть соблюдены рамки единых федеральных требований. Главная задача введения такого расписания в школах состоит в минимизации перегрузки и равномерном распределении учебы в течение недели.
