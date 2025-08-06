Минпросвещения установило нормы часов работы педагогов с учетом специальности

Фото: 123RF/serezniy

Минпросвещения России установило нормы часов работы учителей в неделю за ставку заработной платы с учетом специальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Указывается, что нормой для преподавательской работы являются 18 часов в неделю.

"Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией", – говорится в сообщении.

Для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов-психологов, социальных работников и других педагогических сотрудников определена норма в 36 часов в неделю.

Кроме того, документом устанавливается продолжительность рабочего времени инструкторов по физкультуре и старших воспитателей в 30 часов, а воспитателей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, – в 25 часов.

Также Минпросвещения определило норму рабочего дня для музыкальных руководителей и концертмейстеров. Она составит 24 часа в неделю. Учителя-дефектологи и педагоги-логопеды должны будут работать 20 часов в неделю.

Ведомство добавило, что рабочее время устанавливается при учете должности и специальности, а объем нагрузки определяется каждый учебный год.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что единое расписание уроков планируется ввести в школах с 1 сентября. По его словам, это позволит выявить нагрузку на учителей и сколько уроков и для какого числа учащихся провел педагог.

Российские школы смогут адаптировать единое расписание под собственные условия. Однако должны будут быть соблюдены рамки единых федеральных требований. Главная задача введения такого расписания в школах состоит в минимизации перегрузки и равномерном распределении учебы в течение недели.

