Минпросвещения РФ: школы смогут адаптировать единое расписание уроков под свои условия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские школы смогут адаптировать единое расписание уроков под собственные условия. Однако должны будут быть соблюдены рамки единых федеральных требований, сообщило Минпросвещения РФ.

"Внедрение единого расписания – это важный шаг к здоровью, успешному обучению и гармоничному развитию наших детей", – цитирует ведомство РИА Новости.

Как уточнило министерство, главная задача введения такого расписания в школах состоит в минимизации перегрузки и равномерном распределении учебы в течение недели.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что единое расписание уроков планируется ввести уже с 1 сентября. По его словам, это также позволит выявить нагрузку на учителей и сколько уроков и для какого числа учащихся провел педагог.

Кроме того, теперь будет устанавливаться нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы, которые теперь не должны превышать 10% от общего числа уроков по программе.

Ранее Минпросвещения России утвердило время на выполнение домашнего задания для школьников 1–4-х классов. Как уточнило ведомство, правила начнут действовать с 1 сентября этого года.

