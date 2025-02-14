Минпросвещения внесло изменения в программы школьного образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения России внесло изменения в федеральные программы начального, основного и среднего образования, сообщила пресс-служба ведомства.

Изменения вносятся в программы, вступающие в силу с 1 сентября 2025 года.

"В целях сокращения нагрузки на обучающихся определено максимальное количество контрольных и практических работ, в том числе всероссийских проверочных работ. Оно не должно превышать 10% от всего объема учебного времени", – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в результате изменений учебные программы были синхронизированы с ОГЭ и ЕГЭ. По всем предметам был заявлен перечень элементов, который проверяется на государственных экзаменах.

Помимо этого, внесен поурочный план по предметам непосредственного применения. При этом школы будут самостоятельно решать, как использовать часы резервных уроков, а также когда и в каком количестве устанавливать оценочные процедуры в рамках требований ведомства.

Кроме того, были внесены изменения в части учебных предметов "История" и "Обществознание", добавили в Минпросвещения.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на проблему чрезмерной нагрузки в школах. По его словам, программа обучения в школах постоянно усложняется, а домашних заданий становится все больше. В связи с этим расписание у подростков загружается до восьми уроков в день, а в некоторых случаях – посещением факультативов, подготовкой к экзаменам и учебой по субботам, отметил Володин.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попросил Минпросвещения и РАО проработать вопрос о балансировке нагрузки на школьников.

