Вице-премьер Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России необходимо пересмотреть образовательные стандарты из-за высокой нагрузки на школьников, считает заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

"Мы видим, и в том числе одни из вызовов, которые определены были в рабочих группах, они связаны с тем, что нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей", – передает РИА Новости его слова.

По мнению вице-премьера, здоровье подрастающего поколения – это и есть критерий успешного развития.

Чернышенко также заявил о продуктивной работе с депутатами в этом направлении.

Школьники в России уделяют около 8–10 часов в день учебе, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, программа обучения в школах постоянно усложняется, а домашних заданий становится все больше. В связи с этим расписание у подростков загружается до восьми уроков в день, а в некоторых случаях – посещением факультативов, подготовкой к экзаменам и учебой по субботам.

Он дал поручение комитету по просвещению обсудить с учителями, профильными министерствами и родительскими сообществами высокую учебную нагрузку школьников, а также целесообразность ОГЭ. Проблема излишней нагрузки учеников "стала для всех очевидной", касается она не только старших классов, но и младших, добавил он.

