В РФ призвали проработать вопрос о балансировке нагрузки на школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попросил Минпросвещения и РАО проработать вопрос о балансировке нагрузки на школьников. Об этом сообщает ТАСС.

"Я прошу Минпросвещения совместно с Российской академией образования проработать вопрос о балансировке такой нагрузки, и мы обязательно учтем это в мероприятиях стратегии", – заявил вице-премьер в ходе правительственного часа в Госдуме.

Также, по словам Чернышенко, кабмин прорабатывает возможность поощрения учителей за успехи их учеников. Он отметил, что работа над этим вопросом ведется совместно с Федеральной налоговой службой, поскольку НДФЛ является региональным налогом.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на проблему чрезмерной нагрузки в школах. По его словам, программа обучения в школах постоянно усложняется, а домашних заданий становится все больше. В связи с этим расписание у подростков загружается до восьми уроков в день, а в некоторых случаях – посещением факультативов, подготовкой к экзаменам и учебой по субботам, отметил Володин.

