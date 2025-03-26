Мишустин: Россия входит в десятку ведущих стран по качеству образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия входит в десятку ведущих стран по качеству образования. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2024 году.

"В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 – золотая. Без сомнения, благодаря их труду, а также труду их наставников, педагогов наша страна в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей", – отметил он.

По слова Мишустина, российские власти принимают меры для того, чтобы система образования отвечала запросам рынка. При этом прогноз кадровой потребности экономики страны станет ориентиром для определения количества бюджетных мест в вузах.

Кроме того, указал глава кабмина, правительство сократило бюрократическую нагрузку на педагогов. Им больше не нужно будет заполнять большое количество бумаг для разных инстанций – теперь всего пять обязательных документов.

"Чтобы повысить качество обучения математике и естественно-научным предметам во всех школах страны, мы по поручению президента (Владимира Путина. – Прим. ред.), усилили подготовку учителей этих дисциплин", – сказал Мишустин.

Ранее Минпросвещения утвердило допустимое количество домашнего задания в российских школах. Глава ведомства Сергей Кравцов уточнил, что допустимую нагрузку на учащихся устанавливает Роспотребнадзор. Главное проблема в том, чтобы школы все это начали реализовывать, подчеркнул он.