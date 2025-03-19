Оценка за поведение может появиться в школах РФ с 1 сентября

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что оценка за поведение может быть введена в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Возможно. Я не исключаю, что это будет в пробном режиме", – отметил Кравцов, отвечая на вопрос о возможности введения такой оценки с сентября.

Министр уточнил, что в настоящее время этот вопрос активно обсуждается в ведомстве. По его словам, решение о введении подобной оценки не будет откладываться надолго.

Ранее член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман рассказывал, что оценки за поведение в школе полезны, но специалистам нужно обязательно разработать критерии выставления таких оценок. По словам депутата, нормы поведения общества уже изменились.

Другой представитель нижней палаты парламента предложил возобновить практику ставить двойки в дневник за поведение, что якобы поможет бороться с буллингом.

