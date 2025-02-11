Единые учебники по мировоззренческим предметам появятся в школах с 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школы перейдут на государственные учебники по мировоззренческим предметам, куда входят история, обществознание и духовно-нравственная культура народов России, с 1 сентября следующего года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Вчера мы получили рукопись учебника по обществознанию для 10–11-х классов, и с 1 сентября 2026 года мы переходим на единые государственные учебники мировоззренческих предметов", – цитирует его ТАСС.

По словам министра, новые учебники предполагают традиционные ценности.

Как ранее рассказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предмет "основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКР) включат в программу для учеников 5–7-х классов. Предполагается, что преподавать его будут учителя истории.

При этом, по словам замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Ларисы Бебешко, в предмет войдет изучение подвигов героев специальной военной операции (СВО) и Великой Отечественной войны (ВОВ).

