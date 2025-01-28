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28 января, 17:10

Общество

Предмет "основы духовно-нравственной культуры" вернется в российские школы

Фото: depositphotos/oksun70

Предмет "основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКР) вновь начнут преподавать в российских школах, рассказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова приводит ТАСС.

"По моему предложению была сформирована рабочая группа, которая в течение прошедшего года взаимодействовала с рядом государственных органов", – напомнил он.

Данный предмет включат в программу для учеников 5–7-х классов. Предполагается, что преподавать его будут учителя истории.

Информацию подтвердил министр просвещения Сергей Кравцов, уточнив, что основы духовно-нравственной культуры народов России вернутся в школы с 1 сентября 2026 года.

Ранее председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил о необходимости исключить из школьных учебников теорию Дарвина, аргументировав это тем, что она может ввести в заблуждение.

Таким образом он поддержал идею помощника председателя правительства РФ Муслима Хучиева об исключении информации об этой теории из образовательной программы, поскольку она "противоречит религиозному воспитанию".

В свою очередь, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда подчеркнул, что в этом случае необходимо ставить вопрос не о запрете преподавания тех или иных теорий, а о вдумчивом и глубоком представлении многообразия научного мира.

Патриарх Кирилл, комментируя эту идею, заметил, что эволюция свидетельствует о божественном замысле о человеке. По его словам, в связи с этим он никогда не рассматривал ее и теорию Чарльза Дарвина как фактор, который мог бы звучать в качестве аргумента при антирелигиозных спорах. Кроме того, патриарх напомнил, что сам Дарвин был "очень верующим человеком".

Российских школьников хотят оградить от теории эволюции Дарвина

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